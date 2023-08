Inter, oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano: da valutare le condizioni di Lautaro

Non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza da titolare per domenica a Ferrara per Lautaro Martinez: le ultime

Dopo l'amichevole di mercoledì contro il Salisburgo, ieri l'Inter ha usufruito di un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi oggi in vista dell'amichevole di domenica contro l'Egnatia, ultimo test match prima dell'esordio in campionato contro il Monza. Da valutare, tra gli altri, le condizioni di Lautaro Martinez:

"La presenza di Lautaro è vitale, alla ripresa verranno valutate le sue condizioni, ma non dovrebbe essere in dubbio la sua maglia da titolare per domenica a Ferrara. Contro l’Egnatia si ricomporrà la coppia con Thuram e il francese sarà chiamato alla prima vera scossa in area di rigore, dove finora ha inciso poco e non è riuscito a lasciare il segno", riporta il Corriere dello Sport.