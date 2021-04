Inter, Altobelli: “Lukaku tra i migliori tre d’Europa. Lautaro è particolare”

Le parole dell'ex centravanti: "Come coppia, Lukaku e Lautaro forse sono tra le migliori in Europa. Si sposano bene insieme"

Marco Astori

36 gol per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, 35 per l'intero pacchetto offensivo del Napoli. Il perché di questi dati ha provato a darlo Alessandro Altobelli, ex centravanti dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de Il Mattino: «È tutto racchiuso nel sistema di gioco e nell'utilizzo degli uomini da parte dei due allenatori. L'Inter ha due attaccanti di primissima qualità che giocano sempre e hanno una squadra intera al proprio servizio, mentre il modulo del Napoli prevede una sola punta di ruolo che nel caso di questa stagione ha anche avuto grossi problemi fisici che ne hanno impedito il rendimento a pieno regime».

Domani chi si aspetta di vedere dal primo minuto in attacco?

«Ultimamente sta giocando Osimhen e secondo me bisogna insistere su di lui. Per accumulare fiducia deve giocare quante più partite è possibile. Nel complesso sono convinto che il Napoli abbia una buona rosa di attaccanti, ma i due titolari dell'Inter fanno la differenza».

Ci dica di più...

«Come coppia, Lukaku e Lautaro forse sono tra le migliori in Europa. Si sposano bene insieme: Lukaku è una prima punta che sa aiutare la squadra, difende e attacca e negli spazi è infermabile. È velocissimo e penso che forse l'unico che possa fermarlo è solo Koulibaly. Penso che in Europa il belga sia tra i migliori tre: se la gioca con Lewandowski e Mbappé. Non me ne vogliano gli altri».

E Lautaro?

«È un attaccante particolare. Perché vede la porta ha un buon dribbling e sa creare occasioni per i compagni e in particolare per Lukaku. D'altra parte i risultati si vedono: uno dei due segna ogni domenica».