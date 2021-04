Altobelli: “Se l’Inter gioca male le altre vanno a Lourdes? La proprietà non sbagli…”

L'ex attaccante nerazzurro replica a chi dice che la squadra nerazzurra non gioca bene e dà un consiglio a Suning

Alessandro Altobellinon ci sta. Si è parlato di un'Inter brutta. Quella che ha vinto con il Sassuolo, secondo alcuni esperti giocherebbe male. Ma l'ex attaccante nerazzurro ha detto: «Chi dice che l'Inter gioca male sono quelli che stanno dietro e vogliono portare negatività. In Italia nessuno gioca meglio della squadra nerazzurra, Conte non si preoccupi di queste chiacchiere. Fatemi capire: se l’Inter gioca male ma è prima in classifica, con il miglior attacco, la seconda miglior difesa e ha vinto 22 partite su 29, allora le altre che devono fare? Andare a Lourdes?».