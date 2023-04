Inter, altra finale di Coppa Italia: viaggio in Arabia per la Supercoppa garantito

"... Nella ripresa Allegri inserisce Milik per Kostic con Di Maria e Chiesa più larghi nel 4-3-3 e assegnando alla Juve il compito di comandare il gioco, mentre l’Inter tenta di mettere al sicuro il risultato con le ripartenze. Il 2-0 illusorio di Dzeko, formidabile a liberarsi di Bremer e a indovinare l’angolo, è cancellato dal fuorigioco dello stesso bosniaco. Lautaro, invece, non arriva a deviare, con la porta spalancata, il cross di Dumfries dopo l’ennesimo capovolgimento di fronte e Perin si supera sul tiro ravvicinato di Mkhitaryan".

"Inzaghi trema dopo tanti sprechi. Ma la Juve non c’è. E Onana, in uscita su Chiesa, fa buona guardia. La finale è dell’Inter e garantisce già il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa".