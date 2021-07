Inter, non solo Vanheusden: “Un altro talento andrà in prestito per un anno”

L'Inter opterà per il prestito annuale per un suo talento classe 2001 in modo da non perderne il controllo

Marco Astori

L'Inter non ha alcuna intenzione di ripetere il caso Zaniolo. Ragion per cui è maniacale l'attenzione del club nerazzurro nei confronti dei suoi giovani più talentuosi, come si legge tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport: "Capitolo giovani: Zinho Vanheusden è vicino al Genoa e domani, a meno di inserimenti decisi di Bologna, Spezia e Cagliari, dovrebbe arrivare la fumata bianca. Qualche giorno più tardi l’agente di Satriano sarà in Italia: probabile un anno in prestito per l’uruguaiano".