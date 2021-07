Inter, per Satriano futuro in Spagna: si fa avanti anche il Rayo Vallecano

L'attaccante uruguaiano lascerà i nerazzurri: su di lui si registra l'interesse di numerosi club della Liga

Il futuro di Martin Satriano sarà con ogni probabilità in Spagna: l'attaccante uruguaiano, classe 2001, lascerà l'Inter - ancora da stabilire se in prestito con opzione di riacquisto o a titolo definitivo - per misurarsi con il calcio "dei grandi". Diversi club, in particolare dalla Liga spagnola, hanno già chiesto informazioni: dopo il Getafe anche il Rayo Vallecano avrebbe mosso i primi passi con la dirigenza nerazzurra e con l'entourage dell'ormai ex bomber della Primavera interista.