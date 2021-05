Ambrosini: “Conte ha vinto con l’Inter quando è tornato indietro. Futuro, mix…”

L'ex calciatore ha parlato del percorso nerazzurro e su quella che potrebbe essere la soluzione per il futuro

L'ex calciatore a proposito ha detto: «Conteha vinto anche perché è stato in grado di tornare indietro su una strada che avevano cercato di percorrere. In questo va dato atto al gruppo e a lui, ha capito di cosa aveva bisogno e ha dimostrato intelligenza andando a sfruttare le caratteristiche dei calciatori. Sicuramente un allenatore che riesce a farsi seguire su una strada dai propri giocatori è avvantaggiato nell'ottenere dei risultati. L'Inter ha vinto quando ha messo in campo la qualità di Eriksen, ha convinto Perisic a fare tutta la fascia. Ma tutto parte dalla volontà dell'allenatore di incidere e dalla disponibilità del gruppo a prendere idee. Secondo me il vantaggio della squadra nerazzurra è che è migliorabile negli interpreti e nelle alternative anche senza spendere tanto. Secondo me il futuro dell'Inter sarà un mix tra quello che voleva essere e quello che è in questo momento».