Inter, Conte dopo l’allenamento si mette in posa con i tifosi fuori dalla Pinetina

L'allenatore nerazzurro si è fermato per le foto e gli autografi richiesti dai sostenitori interisti che lo hanno atteso ad Appiano

Dopo i festeggiamenti per lo scudetto l'Inter quest'oggi è tornata nuovamente ad allenarsi in vista della gara con la Sampdoria. Si sono allenati a parte Kolarov e Vidal. Antonio Conte prevede, come ha ampiamente detto nelle dirette tv andate in onda dopo il pari tra Sassuolo e Atalanta (la gara che ha decretato la vittoria del campionato), di fare turn-over. Nella gara contro la Samp potrebbe esserci spazio per chi ha giocato meno.