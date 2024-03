Tornato all'Inter dopo 13 anni, Marko Arnautovic non è riuscito fin qui a dare il contributo sperato: solo 4 gol fra tutte le competizioni e diversi infortuni che hanno minato il suo rendimento. La Gazzetta dello Sport analizza così la stagione dell'austriaco: "Il gol all'Atletico Madrid, nell'andata degli ottavi di Champions League, non può bastare. Una rete manifesto, arrivata in coda a una sequenza di errori pacchiani. Come se Arnautovic, nella sua seconda volta all'Inter, avesse bisogno di un discreto numero di tentativi per fare un centro.