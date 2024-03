A fine partita l'attaccante nerazzurro è apparso decisamente sollevato: "Il digiuno? Anche se si cerca di evitarlo, a volte ci pensi. Il gol è un premio per la tranquillità e per il lavoro. Ringrazio i miei compagni che sono stati sempre con me. C'è un gruppo di ragazzi che entra forte e in ogni allenamento mette in difficoltà l'allenatore. Siamo in competizione di nuovo. In ogni sessione di allenamento puoi vedere l'intensità e la voglia. Cosa chiediamo agli argentini in vista della Copa America? Chiediamo di sostenerci come sempre, ci fanno sentire a casa ovunque giochiamo".