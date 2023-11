Inter, Arnautovic è tornato a disposizione: ci sarà a Salisburgo. Cuadrado…

Buone notizie per l'Inter: Marko Arnautovic ha ormai recuperato dal problema muscolare rimediato a Empoli ed è tornato regolarmente in gruppo. L'austriaco, salvo novità dell'ultimo minuto, sarà a disposizione per la trasferta di Salisburgo, come scrive Tuttosport: "Ieri Marko Arnautovic ha svolto il primo e totale allenamento con i compagni. L'austriaco sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di mercoledì a Salisburgo, a differenza di Cuadrado, che anche ha svolto un personalizzato e che quasi sicuramente non volerà con i propri compagni di squadra per l'impegno infrasettimanale europeo".