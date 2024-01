L’Inter aspetta Buchanan: una scheggia da 35 km/h con la palla fra i piedi. Col Canada…

Tra i tifosi dell'Inter cresce l'attesa per vedere all'opera Tajon Buchanan . Domani il giocatore sbarcherà a Milano e, dopo visite mediche e firma, sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Buchanan sarà il primo giocatore canadese a vestire la maglia nerazzurra. Un movimento, quello canadese, in continua crescita come sottolinea il Corriere della Sera. "Una scheggia da 35 km/h con la palla fra i piedi, che domani verrà accolto dall’Inter diventando così il primo del suo Paese a giocare in serie A".

"Il Canada, dove tutti guardano l’hockey e il calcio è stato a lungo declassato a hobby per le comunità di immigrati, oggi ha almeno un proprio esponente in ciascuno dei top 5 campionati europei. Il modo migliore per sfatare l’ultimo tabù rimasto: vincere la prima partita in un Mondiale (per ora 6 sconfitte su 6)".