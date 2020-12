La Repubblica – Inter senz’anima: 290.32 mln spesi e un rischio. Conte, i punti…

“Un assedio sterile e senza anima”. Così il quotidiano La Repubblica parla della difficoltà dell’Inter di arrivare al gol nella serata del pari con lo Shakhtar. E quella difficoltà è valsa l’eliminazione dalla Champions League. Altro che biscotto tra Reale Borussia. Gli uomini di Zidane dovevano vincere e lo hanno fatto. È l’Inter che non è trovata all’appuntamento col gol. E ne bastava solo uno. Dopo la finale d’Europa League della scorsa stagione e il secondo posto in campionato – sottolinea il quotidiano – “se l’Inter non vincerà uno fra scudetto e Coppa Italia (molto meglio il primo) avrà ufficialmente una stagione peggiore rispetto a quella passata. E forse anche alla precedente, l’ultima di Spalletti, nonostante abbia speso negli ultimi due anni 290,32 milioni sul mercato”.

Su Conte il giornale invece sottolinea: “La serata di San Siro conferma, in ogni caso, che Conte rende di più nei campionati nazionali rispetto alle competizioni internazionali. La media punti è lì a dimostrarlo, ed è difficile trovare scuse”. E il rammarico è pure dispiacere se si pensa a Lukaku: autogol nella finale di EL e ieri la parata con la nuca su Sanchez. Era stata l’occasione più nitida insieme alla traversa di Lautaro, al colpo di testa di Romelu e al tiro da fuori di Eriksen che ad un certo punto poteva cambiare la storia.

(Fonte: La Repubblica)