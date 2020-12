Un’immagine dell’ennesima serata storta dell’Inter in Europa è arrivata nel finale di gara. Sanchez che tira a botta sicura e la palla che sbatte sulla testa di Lukaku e schizza via. Era destinata alla porta. Franco Vanni, giornalista di La Repubblica, ha parlato così di quel momento: “Il dispiacere più grande è per Lukaku. L’autogol in finale col Siviglia. L’involontaria parata di testa su Sanchez questa sera. Non lo merita. Non lo merita per niente”.