SM – Inter, sarà asta per Lautaro: Barcellona e altri due club sull’attaccante

Lautaro Martinez è sempre al centro dei pensieri di alcuni grandi club d’Europa. Come sottolineano anche i colleghi di Sport Mediaset, l’attaccante argentino dell’Inter potrebbe essere uno tra i pezzi più pregiati del prossimo mercato estivo. Il Barcellona, dato in Spagna in forte pressing sul calciatore, deve però guardarsi dalla concorrenza di Chelsea e Manchester City. L’Inter, in caso in cui decidesse di lasciarlo partire, si garantirebbe una cospicua plusvalenza: acquistato due anni fa a 25 milioni di euro, Lautaro ha ora una clausola di 111 milioni valida per l’estero.