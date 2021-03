Inter-Atalanta, i due attacchi migliori a confronto. TS: “Il gioco di Conte…”

Cresce l'attesa per la sfida tra Inter e Atalanta che pone di fronte i due attacchi più prolifici del calcio italiano

"Preparate il pallottoliere. O almeno così si dice quando di fronte si trovano non solo le due squadre con i migliori attacchi della Serie A - Inter 62 gol, Atalanta 60 -, ma le due squadre italiane che hanno segnato più reti nell’arco dell’intera stagione, considerando anche la Coppa Italia e la competizione europea fin qui disputata". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'analisi della sfida tra Inter e Atalanta, che pone di fronte i due miglior attacchi in Italia considerando tutte le tre competizioni.

Come sottolinea Tuttosport, Conte può sorridere perché il suo attacco gira a meraviglia. "Lukaku e Lautaro Martinez stanno vivendo un momento magico. Se non segna il primo, ci pensa il secondo e se uno dei due non gioca dall'inizio come a Parma giovedì, ecco la doppietta del "terzo incomodo", Sanchez. La Lu-La ha messo insieme ben 31 gol - 18 il belga, 13 l'argentino -, bottino che sale a 36 con i cinque sigilli del "Niño Maravilla". In tutto, fa il 58% delle marcature dell'Inter, il cui gioco si basa molto sulla verticalità alla ricerca dello spunto degli attaccanti", ribadisce il quotidiano. L'Inter, però, è poliedrica e ha diversi giocatori che possono andare a segno, dagli esterni (Hakimi ha fatto 6 gol) fino alle mezzali (Barella 3, Gagliardini 2) senza dimenticare i difensori, con Skriniar già a quota 2.