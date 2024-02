Inter-Atalanta: il big match del ‘Meazza’ visto dai bookmakers

Prodezza del ‘Toro’ all’andata - Il 4 novembre 2023 Lautaro siglò il raddoppio con una giocata delle sue, che si sommò al rigore trasformato da Çalhanoğlu. A nulla valse per i padroni di casa, in termini di punti, la rete di Scamacca. Il 2 a 1 interista è ora quotato a 9.40 da Betclic. Emozioni forti anche nel precedente più recente a Milano, datato 27 maggio 2023, quando Lukaku, Barella e Lautaro calarono un tris per il 3-2 finale, completato dal timbro di Pašalić e dall’autorete di Onana. La replica del risultato esatto è data a 30.00 da Betclic.

Arnautović scalda i motori - Dopo l’ingresso a gara in corso nell’ultimo turno, Marko Arnautović si prepara a riprendersi una maglia da titolare al posto dell’infortunato Thuram. La sua quota-gol Betclic è di 2.40. A 1.78 l’insostituibile Lautaro Martínez, mentre Alexis Sánchez, reduce da un’ottima prova al ‘Via del mare’, è pronto a cercare una firma a partita in corso stimata a 3.00. Momento d’oro anche per Nicolò Barella, le cui chance di colpire ancora l’Atalanta sono indicate a 5.10. Sull’altro lato del campo, Gasperini può contare sul rientro a pieno regime di Ademola Lookman, la cui quota-gol Betclic è a 3.80, anche se la sua presenza dal primo minuto resta comunque incerta. Dopo il penalty realizzato contro il Milan, Teun Koopmeiners sogna un’altra gioia personale nella ‘Scala del calcio’, quotata a 4.25. Chance in vista anche per l’ex-rossonero Charles De Ketelaere, a 3.80, e per Mario Pašalić, a 5.10.