Inter-Atalanta, sostituiti Bastoni e Calhanoglu per affaticamento: i dettagli

I due calciatori nerazzurri sono stati costretti ad uscire nella gara vinta quattro a zero

Il centrocampista turco invece è stato costretto ad uscire per un affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra. Una gara intensa per la squadra di Inzaghi che ha battuto la formazione di Gasperini quattro a zero con una prestazione che ha fatto applaudire i 70mila e oltre tifosi arrivati a San Siro.