Simone Inzaghi sembra avere le idee chiare in vista della sfida di domani contro l'Atalanta. "Gli unici dubbi in vista dell’Atalanta, sono in fascia", spiega infatti il Corriere dello Sport che dà per favoriti Dumfries e Dimarco su Darmian e Carlos Augusto.

In difesa rientrano Pavard e Bastoni al fianco di De Vrij mentre in attacco, a meno di sorprese, ci sarà spazio per Arnautovic al fianco di Lautaro con Sanchez in panchina. Un dubbio in mezzo al campo: Asllani dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu ma non è da escludere che Inzaghi provi Barella regista come negli ultimi minuti di Lecce. In questo caso, l'albanese andrebbe in panchina con Frattesi mezzala. Sommer, invece, è recuperato e sarà regolarmente in porta.