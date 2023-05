SM – Atalanta 72 ore dopo la Coppa Italia, Inter “fortemente arrabbiata”. E col Napoli…

Come lecito aspettarsi, l'Inter non ha digerito la scelta della Lega Serie A di mettere Inter-Atalanta sabato 3 giorni dopo la Coppa Italia

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, in casa Inter c'è una "forte arrabbiatura" per la scelta della Lega Serie A di programmare Inter-Atalanta per sabato sera 72 ore dopo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.