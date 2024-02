Presente negli studi di TNT Sports, Owen ha parlato di Inter-Atletico focalizzandosi in particolare sulla prestazione di Arnautovic

"Non appena gira la testa, il suo petto va all'indietro, tutto il suo corpo va indietro, e cosa succede? La palla va oltre. Non c'è bisogno di fare "no-look" davanti al portiere. Mantieni l'attenzione sulla palla e segni. Pensavo che ci fosse un po' di arroganza in quella situazione. Ma alla fine ha fatto la differenza. C'erano un paio di cose che avrebbe dovuto fare meglio, ma lui fa la differenza. Puoi fallire delle occasioni, l'importante è essere lì quando arriva l'occasione".