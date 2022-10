Fiorentina-Inter, una storia recente di veleni: tutti gli attacchi di Commisso

Negli ultimi anni il presidente viola ha più volte polemizzato e lanciato accuse nei confronti dei nerazzurri

Fabio Alampi

Non si placano le polemiche inerenti Fiorentina-Inter, dalle decisioni arbitrali al rovente post partita. Quello di ieri sera è stato solamente l'ultimo di una serie di episodi andati in scena sull'asse Firenze-Milano, fra accuse e frecciate che riguardano gli argomenti più diversi, dal campo ai bilanci societari. La Gazzetta dello Sport ricorda: "Tra Rocco Commisso e l'Inter il rapporto è un po' litigarello. L'ultimo anno e mezzo, soprattutto la seconda metà del 2021, è stato ricco di commenti polemici o velenosi da parte del patron della Fiorentina nei confronti del club nerazzurro. Soprattutto hanno tenuto banco i temi economici, ma in generale il clima tra le due società si è via via caricato di tensione".

"Si prendano le parole di Commisso del 19 settembre 2021, che paiono un manifesto degli attacchi del presidente alle big della Serie A: "La mia Fiorentina è in regola, Juventus e Inter no. [...] Un paio di settimane più tardi, il raddoppio sulla scia della perdita record dell'Inter: "La pandemia ha colpito tutti, poi ogni società ha avuto i propri problemi. Da parte nostra continuo a promettere che qui in bancarotta non andremo mai e quando avremo bisogno di soldi li porteremo per andare avanti. Questo non è stato fatto da tutti, i controlli su alcuni parametri come ad esempio gli indici di liquidità non hanno funzionato e al termine dello scorso campionato molte società non erano in linea. Questo non è giusto".

Nello sfogo dell'1 ottobre 2022, arriva quindi anche l'allusione: "Ci sono società senza debiti che poi perdono in campo e vanno in Serie B, come il Parma. E altre che non stanno dentro le regole, ma non succede niente e questo non credo sia giusto. Ci devono essere delle penalizzazioni e le cose devono cambiare. Le leggi devono essere sopra tutti ed uguali per tutti". L'ennesimo virgolettato di Commisso, due settimane più tardi: "Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità. La Fiorentina lo ha fatto, altri club no. C'erano alcune squadre lontane dal rispettare i requisiti necessari, una di queste ha vinto il campionato (l'Inter, ndr) e per rettificare il rapporto di liquidità ha dovuto vendere Lukaku e Hakimi. Chi non rispetta le regole dovrebbe pagarne le conseguenze ed essere penalizzato in campionato".

"Come ha risposto l'Inter a questi attacchi più o meno mascherati? La linea è stata sempre molto simile: i dirigenti a cui erano stati chiesti dei commenti non sono quasi mai entrati nel merito delle polemiche, liquidando le imbeccate con frasi chiare e brevi, spesso dei no comment".