Inoltre nella prossima stagione l'Inter sarà impegnata, oltre a campionato e Coppa Italia, nella nuova Champions, con 8 gare assicurate, e nel Mondiale per club che si disputerà da metà giugno 2025 negli Stati Uniti.

Il dilemma è chi affiancherà Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Taremi: Sanchez o Valentin Carboni? Al momento le opzioni sono queste, anche se non bisogna escludere un nuovo acquisto.

Il rendimento positivo di Sanchez, in particolare da gennaio in avanti, sta facendo riflettere l’Inter sul possibile rinnovo. Dall’altra parte c’è Carboni, 20 presenze in A col Monza, con 2 gol e 4 assist, cercato a gennaio da West Ham e Fiorentina.