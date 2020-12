Inter, attacco da urlo: solo due big in Europa hanno fatto meglio. GdS: “E per lo scudetto…”

Quella contro il Bologna è la terza vittoria di fila per l’Inter in Serie A, a dimostrazione dell’ottimo momento di forma della squadra. E, nel mezzo, la vittoria contro il ‘Gladbach è l’ulteriore conferma di come la svolta tattica di Conte, tornato ad un canonico 3-5-2, abbia dato i suoi effetti. E ora anche i numeri offensivi sono dalla sua perché i nerazzurri hanno già segnato 26 gol in 10 partite, e solamente PSG (31) e Bayern (34) hanno fatto meglio nei 5 top campionati europei. “L’Inter ha ritrovato la retta via e ha confermato le impressioni di settembre, quando è stato giusto metterla in pole-position nella griglia di partenza del campionato”, commenta la Gazzetta dello Sport che poi aggiunge come la squadra sia forte “e Conte le ha restituito solidità perché l’ha riportata nell’alveo di un 3-5-2 chiaro, senza equivoci, e ne ha così rafforzato le difese immunitarie”.