Inter, nessuno ha segnato di più nei top5 campionati europei

La squadra nerazzurra, dopo le due reti segnate all'Atalanta, tocca quota 65 reti in questa stagione e ha superato pure Bayern e Liverpool

102 gol in Serie A con la maglia dell'Inter ed è anche il gol di sorpasso ad altre big europee. Nei maggiori cinque campionati d'Europa, quindi Serie A, Premier League, Liga, Ligue1 e Bundesliga, nessuno ha segnato in questa stagione come la squadra di Inzaghi.