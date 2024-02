Marelli: “Giusto annullare gol Atalanta, decisione indiscutibile. E non esiste gioco pericoloso Bastoni”

L’intervento di Bastoni con la gamba molto alta non è punibile, non si tratta di gioco pericoloso. Non lo è perché non mette in pericolo l'avversario perché la gamba è orientata verso il braccio, che non doveva trovarsi in quella posizione. Si può intervenire con la gamba alta se non metti in pericolo l'avversario”, ha spiegato Marelli. Sul secondo gol, ha poi aggiunto: "Proteste Carnesecchi? Il mani sul secondo gol non è di Dimarco, ma del compagno di squadra Kolasinac".