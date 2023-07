Inter, gli auguri a Facchetti: “Una figura unica e indimenticabile. Interista per sempre”

Una figura unica, indimenticabile che ha unito passione, talento e umiltà. Il 18 luglio 1942 nasceva Giacinto Facchetti. La sua storia è legata indissolubilmente all'Inter. Una storia iniziata nel 1961, quando fece il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra. Nato attaccante, Helenio Herrera lo trasformò in terzino. Da quel momento Giacinto rivoluzionò completamente il ruolo, diventando il prototipo dell'esterno moderno e aprendo di fatto una nuova era. Attento e solido in fase difensiva, era invece devastante nelle proiezioni offensive. In carriera in 634 presenze realizzò 75 reti, prova di come realmente fosse un attaccante aggiunto.