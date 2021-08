Inter al completo da lunedì, Bastoni è pronto: “Back home”

Il difensore, come Lautaro e Barella, rientrerà domani alla Pinetina e si metterà a disposizione di Inzaghi

Anche lui, dopo aver vinto l'Europeo con l'Italia, si prepara al ritorno 'a casa'.Alessandro Bastoniè pronto a tornare dalla sua Inter. Cuori nerazzurri per il difensore interista che si aggregherà al gruppo di Inzaghi domani. Lui, Barella a Lautaro chiudono il capitolo rientri. Erano gli ultimi giocatori a doversi presentare alla Pinetina dopo gli impegni a Euro2020 (per gli italiani) e dopo l'esperienza in Coppa America per l'argentino.