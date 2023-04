Stampa / Inter, Ausilio a Barcellona: i nomi. Intreccio col Tottenham: l’alleanza si allarga?

L'Inter affronta il Monza a San Siro. Ma oltre al campo, il club nerazzurro lavora sotto traccia in vista della prossima stagione. Ieri il direttore sportivo Piero Ausilio ha incontrato l'omologo del Barcellona, Mateu Alemany.

Il quotidiano spiega che Ausilio era accompagnato da Edoardo Crnjar, agente vicino al Barcellona e procuratore di Roberto De Zerbi. Ma non si è parlato dell’allenatore bresciano che preferirebbe restare in Premier League. Sulle sue tracce c'è il Tottenham.

Intanto gli Spurs potrebbero affidarsi, per il dopo-Paratici, a Ramon Planes, ds del Getafe, ex dirigente del Barcellona, in buoni rapporti con Crnjar. "A quel punto l’alleanza internazionale potrebbe allargarsi" conclude La Stampa.