TS – Inter e Barcellona, quanti nomi sul tavolo delle trattative: occhio a Onana

Nerazzurri e blaugrana potrebbero imbastire diverse trattative di mercato in estate: spunta anche il portiere camerunense

L'asse Inter-Barcellona potrebbe essere uno dei più caldi della prossima estate di calciomercato. Tuttosport fa il punto sui nomi che potrebbero essere coinvolti: "Il blitz in Catalogna di Ausilio va interpretato proprio dalla necessità di fare un giro di orizzonti per capire quali possano essere le rispettive necessità e le occasioni per creare incastri sul mercato. In tal senso è tornata prepotentemente di attualità l'idea di una trattativa che possa coinvolgere Marcelo Brozovic (Xavi cerca un regista alla luce dell'addio a Busquets) e Franck Kessie (vecchio pallino di Ausilio nonché quel centrocampista "fisico" che serve per completare il reparto). Età diverse, ma ingaggi simili e valutazioni che possono essere importanti per il bilancio: tutti elementi che fanno pensare come la trattativa possa diventare uno dei tormentoni estivi.

Ma c'è dell'altro perché all'Inter, in caso di mancato rinnovo da parte di Alessandro Bastoni (non verrà commesso l'errore fatto con Skriniar: questo potrebbe comportare un addio in estate), potrebbe fare comodo Samuel Umtiti che grazie al prestito a Lecce ha trovato continuità dopo alcune stagioni travagliate causa anche alcuni infortuni che ne hanno minato il rendimento. Più complicato per l'Inter arrivare ad Andreas Christensen (altro giocatore che piace tantissimo ad Ausilio), in stagione sempre titolare con Xavi quando non è stato messo ko da problemi fisici".

"Siccome il primo obiettivo dell'Inter è vendere, negli affari tra i due club potrebbe entrare Denzel Dumfries: le prestazioni al Mondiale e in Champions dell'olandese sono un ottimo biglietto da visita e il Barça, nel ruolo, cerca sicuramente almeno un rinforzo. Anche in questo caso, l'affare potrebbe decollare nelle prossime settimane (quello di Barcellona è stato il secondo incontro ravvicinato tra le due dirigenze, dopo quello qualche settimana fa a Porto). Siccome pure Alemany deve vendere, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, pure Marc-André ter Stegen non sarebbe incedibile: automatico in questo caso pensare che i blaugrana possano tuffarsi su André Onana, per riportare a casa l'ex canterano che, per attitudine e capacità nel gestire il giropalla, è perfetto per l'interpretazione del ruolo richiesta a quelle latitudini".