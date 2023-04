Inter, Barzagli: “Lukaku, gol ritrovato ma non ha mancato in prestazioni”

Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato su DAZN della vittoria dell'Inter a Empoli con particolare riferimento alla doppietta segnata da Romelu Lukaku. Il belga non segnava su azione dal 13 agosto, dall'esordio in campionato col Lecce, a inizio stagione. L'ex calciatore della giornata del belga ha detto: «L'Inter ha ritrovato i gol di Lukaku, perché di fatto lui non è mancato in prestazioni».