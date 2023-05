EDICOLA / CdS: Inter, basta un pari per la CL. Juve, secondi per Max

Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina con il sostituto di Spalletti. «Pronto, Luis, vieni a Napoli?». "De Laurentiis chiama direttamente l'allenatore per anticipare il PSG", si legge. Ci si riferisce all'addio del tecnico che ha vinto lo scudetto e del prossimo allenatore del club partenopeo, potrebbe essere Luis Enrique. Si parla poi anche di Inter : "Basta il pari per la Champions. Fiorentina-Roma, testa alle finali".

E nel taglio alto il riferimento alla Juve, "Secondi per Max". "Allegri vuole chiudere con due vittorie per la classifica virtuale e per l'Europa", si legge nel titolo dedicato ai bianconeri. Domani la sfida al Milan. E sul mercato spunta Thuram, dice il giornale.