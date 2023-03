Inter-Bastoni, c’è distanza dopo i primi incontri: le cifre della trattativa

Ora il rischio in casa Inter è quello di uno Skriniar-bis. Il club nerazzurro potrebbe perde Alessandro Bastoni, in scadenza di contratto nel 2024.

"Bastoni prende attualmente poco meno di 3 milioni di euro di parte fissa, 2,8 per l’esattezza, con bonus che lo portano a toccare i 3,5 milioni. Il nodo è un adeguamento che il difensore vorrebbe sostanzioso, per arrivare a guadagnare più o meno il doppio rispetto allo stipendio netto attuale, circa 5,5 milioni".

L'Inter e l'agente del calciatore, Tullio Tinti, si sono incontrato per la prima volta a dicembre. Ma non è stato l'unico incontro, con le parti che hanno trovato l'intesa per il prolungamento di Darmian.

"La società nerazzurra avrebbe voluto discutere un rinnovo non facendo scattare immediatamente l’adeguamento contrattuale, ma solo a partire dalla stagione 2023-24. Mossa che al difensore non è andata a genio: a quel punto rinviamo tutta la discussione, è stata più o meno la risposta".

Tutt'altri programmi e cifre in testa per la dirigenza nerazzurra:

Con lo spettro della Premier, l'Inter ora dovrà lavorare per convincere Bastoni a restare e rinnovare il contratto e non perderlo già la prossima estate per non rischiare uno Skriniar-bis.