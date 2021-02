SM – Inter, offerta di 800 mln da BC Partners: Suning chiede di più. E cerca vie alternative

“Sul fronte societario, nonostante le voci di stop alle trattative, continuano i dialoghi a fari spenti con Bc Partners”. A SportMediaset fanno il punto sulla questione e sottolineano che non si sono fermate le trattative per la cessione dell’Inter al fondo inglese. Ma c’è anche un’opzione alternativa che Suning sta cercando per evitare l’addio al club che negli ultimi anni è tornato a lottare per un posto importante in Italia, come non faceva da tempo.

“La differenza tra l’offerta di 800mln e la richiesta di un miliardo di euro da parte di Suning è ancora troppo importante. Ma è l’unica sul tavolo. La famiglia Zhang sta cercando comunque di trovare soluzioni alternative rispetto alla cessione del club. La soluzione è, come spiegato da Il Sole 24 Ore, potrebbe essere un finanziamento da 200 mln per far fronte alle spese attuali in attesa di tempi migliori”, hanno sottolineato durante il tg di Italia 1.

(Fonte: SM)