Inter-Nazionali, il Belgio di Lukaku batte la Germania. La Croazia batte la Turchia

La partita è poi finita per tre a due per la Nazionale belga. Aveva segnato Carrasco dopo sei minuti e dopo tre minuti era arrivata la rete dell'interista. Su rigore il due a uno della nazionale tedesca firmato da Fullkrug. Prima di uscire dal campo, al 68esimo, una traversa per il giocatore interista. Capitan de Bruyne, che ha dato l'assist a Romelu, ha segnato il gol del tre a uno. All'87esimo la rete di Gnabry per il 2-3 finale.

Turchia-Croazia

Nella partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei la Croazia ha battuto due a zero la Turchia. Novanta minuti in campo per Brozovic, mentre Calhanogluè uscito nel primo tempo per un infortunio alla coscia (da valutare l'entità dell'infortunio in vista della ripresa con l'Inter, il primo aprile c'è la Fiorentina per la formazione di Inzaghi). La vittoria dei croati è stata firmata da Kovacic, ex nerazzurro, con una doppietta.