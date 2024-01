Inter testimonial nel mondo di bellezza e organizzazione: venerdì ha abbagliato anche Sarri

Contro la Lazio, l'Inter di Simone Inzaghi ha abbagliato tutti per la bellezza del gioco espresso, tanto che il 3-0 in favore dei nerazzurri sta persino stretto alla squadra. Scrive il Corriere della Sera:

"Il secondo si è appena goduto la prova d’orchestra forse migliore della stagione per intensità e qualità del gioco distribuite lungo tutto l’arco della partita: una prova di forza e di bellezza — con l’unico appunto, non secondario, per i troppi gol sbagliati — che ha abbagliato anche Maurizio Sarri, uno dei profeti di un certo tipo di calcio, rapido, organizzato e quindi armonico, del quale l’Inter è diventata testimonial, considerato anche che è la squadra d’Europa con più gol (8) segnati con almeno 10 passaggi in sequenza".