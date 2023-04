Inter-Benfica, arbitra Del Cerro Grande: i precedenti sorridono ai nerazzurri

La UEFA ha annnciato oggi le designazioni per le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

A dirigere Inter-Benfica sarà Carlos Del Cerro Grande, arbitro 47enne spagnolo. Con lui ci saranno gli assistenti Barbero e Porras Ayuso al quarto uomo Soto Grado e Martinez Munuera con Hernandez in sala VAR.

Del Cerro Grande ha diretto l'Inter per due volte, entrambe nell'Europa League 2019/2020: prima lo 0-2 dei sedicesimi di finale d'andata in casa dei bulgari del Ludogorets Razgrad (gol di Christian Eriksen e rigore di Romelu Lukaku), poi il 2-1 in gara secca nel quarto di finale contro il Bayer Leverkusen a porte chiuse sul campo neutro di Dusseldorf, reti nerazzurre di Nicolò Barella e ancora Lukaku.