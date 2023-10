Costacurta: “Difesa Inter affidabile indietro. In attacco Bastoni e Pavard…”

«Credo che in questo momento affidabilità dei difensori dell'Inter sia soprattutto in fase difensiva. Per quanto riguarda la fase propositiva Bastoni ha raggiunto livelli quasi europei. Pavard è un giocatore fa del piede punto di forza, ha capacità di impostare da dietro». Così Billy Costacurta, su Skysport, ha parlato della fase difensiva nerazzurra, con i difensori chiamati ad impostare il gioco della squadra nerazzurra a partire dalle retrovie.

«Credo che l'Inter abbia bisogno della stessa concentrazione e attenzione impiegata nelle partite che ha giocato nella scorsa stagione di Champions contro il Benfica. Credo che Acerbi sia stato il più bravo difensore della Coppa nella scorsa stagione. Darmian in quelle due partite è stato una grande sorpresa, non aveva sbagliato un intervento, se avranno quella concentrazione, considerato che non hanno Silva i attacco, credo che l'Inter possa riuscire», ha aggiunto sulla squadra di Inzaghi che si appresta ad affrontare il Benfica in Champions.