Il punto sui futuri rinnovi di contratto in casa nerazzurra

L'Inter è ovviamente concentrata sul presente, ma la dirigenza sta lavorando anche per il futuro e per restare sempre competitiva. E questo passa anche dai rinnovi di contratto: come riporta Sky Sport, la priorità del club nerazzurro è adeguare l'accordo con Federico Dimarco, poi toccherà a Henrikh Mkhitaryan, c'è fiducia. Successivamente toccherà a Lautaro Martinez e Nicolò Barella.