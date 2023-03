Inter, Karagounis: “Il Benfica può arrivare in finale di Champions. Il mio cuore…”

Intervistato da Abola, Giorgos Karagounis ha parlato di Benfica-Inter . L'ex giocatore ha giocato per entrambi i club, ma ammette che il suo cuore batte per la squadra portoghese con cui ha giocato tra il 2005 e il 2007.

"C'erano molte persone che all'inizio non contavano sul Benfica, ma dubito che, attualmente, non riconoscano che è una delle migliori squadre della Champions League e che è un piacere vederli giocare, fanno un calcio inebriante. Il Benfica ha le condizioni per raggiungere la finale. João Mário? Gonçalo Ramos? Tutti i giocatori sono motivati, ciò che spicca è lo spirito di squadra, tutti remano dalla stessa parte, il che avvantaggia il collettivo. Il mio cuore è per il 'benfiquista'".