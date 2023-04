Inter-Benfica, Schmidt: “Crediamo alla qualificazione. All’andata potevamo vincere: gli episodi…”

"Quando si parla di Champions League non c'è bisogno di motivare i propri giocatori, è la più grande competizione di calcio al mondo. Abbiamo dimostrato sempre grande impegno in questa stagione, anche per questo siamo arrivati fino a questo punto del torneo".

"Nella gara d'andata abbiamo sprecato l'occasione di portare a casa un risultato migliore in vista del ritorno, ma sappiamo che ci sono ancora 90 minuti da giocare e siamo qui per crederci. Sappiamo che sarà difficile affrontare una grande squadra come l'Inter soprattutto a casa loro dopo il 2-0 dell'andata ma è ancora tutto possibile. Siamo pronti a dare il massimo per superare anche questo turno".

"Prima delle ultime settimane avevamo perso una sola partita in tutta la stagione, ora siamo a tre sconfitte di seguito. Ovviamente questo non può essere visto come qualcosa di normale e non possiamo essere contenti di questi risultati. Ma va detto che in queste partite non abbiamo giocato così male, avremmo potuto vincerle tutte. Allo stesso tempo, sappiamo di non esserci espressi al massimo livello. Abbiamo parlato e analizzato le sconfitte, sappiamo di dover ritrovare la nostra forma migliore anche attraverso un ordine tattico, giocando in maniera ordinata".