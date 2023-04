Dimarco a Inter TV: “Bene così, siamo contenti. L’Inter in semifinale non è una cosa da…”

Gioisce l'Inter e gioiscono anche i suoi tifosi, accorsi numerosissimi a sostenere la squadra a San Siro. L'Inter pareggia contro il Benfica e vola in semifinale, dove incontrerà il Milan. Le parole e la soddisfazione di Federico Dimarco ai microfoni di Inter TV: "Siamo veramente contenti, è da tanti anni che l'Inter non arrivava in semifinale di Champions. Bene così. Abbiamo fatto due grandi partite, al di là degli errori di stasera dove dobbiamo fare meglio. L'atmosfera che c'era stasera... se ne vedono poche in giro. Siamo veramente contenti. L'Inter che arriva in semifinale di CL non è una cosa da tutti i giorni".