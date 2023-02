Bensebaini in scadenza, in Francia: “L’Inter lo seguiva da tempo ma ecco dove giocherà”

Anche nelle scorse finestre di mercato, il profilo di Ramy Bensebaini è stato accostato all'Inter. Il terzino algerino, classe '95, è in scadenza di contratto e lascerà il Borussia Monchenglabach a fine stagione. Il suo futuro club sarà il Dortmund. A riportarlo è Footmercato che lo conferma:

"A 27 anni, il giocatore cerca un nuovo step nella sua carriera. Se l'Inter e l'Atletico Madrid lo avevano seguito da tempo, il terzino sinistro ha deciso di rimanere in Germania. Secondo le nostre informazioni, in pole c'è un altro Borussia, il Dortmund che ha completato l'iter per l'arrivo di Bensebaini"