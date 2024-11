Biasin: “Inter, vittoria col Venezia meritata: creato tanto. I limiti in difesa…”

Fabrizio Biasin, a Pressing, ha parlato tra le altre cose anche di come l'Interin questa momento sia chiamata a trovare un equilibrio tra fase d'attacco e quella difensiva. «La fase difensiva è molto diversa e tutte riescono a dare fastidio a Sommer, squadre forte e meno forti. C'è un problema di equilibri da risolvere, però secondo me non dobbiamo pensare che l'Inter sia la stessa dell'anno scorso, è una squadra diversa con limiti che potrebbero essere azzerati dalla fase offensiva, da una gestione diversa», ha sottolineato il giornalista nel suo intervento dopo la vittoria col Venezia.