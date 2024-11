L'ex arbitro Cesari, a Pressing ha parlato del gol annullato al Venezia che aveva segnato il gol dell'1-1 in extremis a San Siro contro l'Inter. Nel suo commento parte proprio dall'episodio finale: «L'arbitro Ferreri-Caputi stabilisce sette minuti di recupero. Il gol del Venezia arriva al 6.58 minuto di extra time che ci stanno tutti, assolutamente tutti Vi spiego subito perché la rete viene annullata: per un fallo di mano. Non viene mai preso in considerazione un fallo di contatto tra Bisseck e Sverko».