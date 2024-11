"Non c’è turnover che tenga quando di mezzo c’è Lautaro Martinez. Perché per il capitano funziona come con quella vecchia pubblicità del caffè: più lo mandi giù e più ti tira su. E Inzaghi e l’Inter, giustamente, si armano di caraffe grandi così. Guai a lasciarlo fuori, guai a pensare che la sua partita possa essere finita, anche dopo un’ora giocata a ritmi lontani dai suoi standard, perché il Toro ha quella cosa lì che scava il fossato tra i buoni attaccanti e i bomber seriali. Lautaro sente il gol, lo fiuta nell’aria, e quando il pallone buono arriva dalle sue parti non sbaglia. Lo aveva fatto a Udine, e poi a Roma ed Empoli, ma non ancora a San Siro in campionato, dove la rete gli mancava dal 28 febbraio: 249 giorni dopo, eccovi serviti. E la testata che ha affondato il Venezia pesa tanto, tantissimo, per il capitano ma per l’Inter ancora di più:. Dalle sabbie mobili di una partita che pareva quasi stregata al -1 dal Napoli con vista sul faccia a faccia di domenica a San Siro, tutto in una notte. Pochi giorni ancora, con la sfida all’Arsenal ad alzare il livello, e poi sarà resa dei conti. Lautaro contro Lukaku e Conte, passato, presente e futuro che si intrecciano: il Toro ha già preso la mira", scrive La Gazzetta dello Sport.