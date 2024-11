Secondo Tuttosport, il migliore in campo per l'Inter contro il Venezia è Sommer. 7,5 il voto per il portiere che "tiene in piedi l’Inter compiendo due grandi interventi su Oristanio e Pohjanpalo". Ottima partita (voto 7) anche per Dimarco, mentre Lautaro, Dumfries e Calhanoglu sono a 6,5.