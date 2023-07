Inter, Biasin: “Post-Lukaku? Ecco i papabili. Ma il vero nome lo sanno solo…”

Così il giornalista: "Gran rottura, dicevamo, perché per la seconda volta Lukakone modifica il piano-mercato del suo (ex) club"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato così quanto accaduto nelle ultime ore tra l'Inter e Romelu Lukaku: "Lukaku parla con la Juve da settimane, in particolare con Massimiliano Allegri, allenatore bianconero. E se è normale che un tecnico faccia i suoi interessi, non è normale che un giocatore porti avanti il doppio gioco. Oppure sì, in fondo siamo nel fetente mondo del calcio. L’altra sera Romelu Lukaku ha trovato il coraggio di chiamare il ds dell’Inter, Piero Ausilio, dopo giorni di silenzio e irreperibilità. Giorni in cui la dirigenza nerazzurra stava lavorando con il Chelsea per concordare una cifra che potesse accontentare tutti.