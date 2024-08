Un dato sottolineato dal Corriere dello Sport: "Conta il presente. Quindi, in quest'ottica, quello di questa sera è considerare un test per entrambe. Per l'Inter, innanzitutto, che ha messo nel mirino il bis scudetto. E per l'Atalanta, che, dopo aver conquistato l'Europa League, sogna di alzare ulteriormente l'asticella. Nelle ultime due stagioni, contro i bergamaschi, Lautaro e soci hanno fatto bottino pieno: 12 punti su 12. Anzi, nell'ultimo campionato, hanno costruito la propria cavalcata anche sul rendimento monstre negli scontri diretti. Considerando le altre italiane qualificate in Europa, più il Napoli, infatti, l'Inter ha lasciato per strada soltanto 4 pareggi, vincendo tutte le altre 12 sfide.