Dopo alcune sedute personalizzate, il capitano è tornato a bussare alla porta del tecnico nerazzurro: «Sono pronto», il concetto più volte ripetuto ad Appiano nelle ultime giornate. L'argentino ha saltato la sfida col Lecce e ha tutte le intenzioni di scendere in campo stasera con la fascia al braccio contro l'Atalanta. Lautaro ha "fame" e ha uno stimolo in più per giocare: ovvero ritrovare la rete in campionato nel suo stadio".

"L'Inter non voleva correre rischi, pensando anche alla partenza del suo giocatore nel weekend per l'Argentina dove sarà poi impegnato in due gare di qualificazione ai Mondiali. Inzaghi deciderà comunque stamani, parlando ancora col giocatore per avere ulteriori rassicurazioni, sapendo però di poter cadere assolutamente in piedi. Il perché è merito del mercato che gli ha regalato un titolare in più, ovvero Mehdi Taremi".